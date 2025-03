Frühjahrs-Regionalmarkt

Lebensmittel und Gebrauchsgüter reisen heute oft um die ganze Welt, bis sie bei uns landen. Dieser unnötige Transportverkehr belastet nicht nur die Umwelt, die Lebensmittel verlieren auch an Qualität. Dabei hat unsere Region so viel zu bieten. Über 60 heimische Erzeuger und Standbetreiber zeigen den Besuchern von 10 bis 18 Uhr ihre regionale Produktvielfalt und machen Appetit auf heimische Produkte aus der Region Neckar-Alb. Dazu gehören Tübinger Apfelsaft, Schwäbische Alb-Linsen, Wildspezialitäten, Speiseöle, Gewürz- und Kräuterspezialitäten, Honig und Tübinger Bio-Honigwein. Es erwartet Sie also ein buntes Markttreiben mit vielen kulinarischen Genüssen.

Rund um das Nonnenhaus werden auf dem Fairen Markt faire Mode, Accessoires, Literatur, Deko- und Geschenkartikel, Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände von Händlern aus Tübingen und der Umgebung präsentiert. Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf dem Klimatag von 10–14 Uhr im Rathaus dreht sich wieder alles um die vielfältigen Möglichkeiten, einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und Energie und Geld zu sparen. Die Besucher tauschen sich im und vor dem historischen Rathaus mit den Expertinnen und Experten aus. In einem Parcours zum ökologischen Fußabdruck können Groß und Klein testen, wie nachhaltig sie im Alltag unterwegs sind. In einer interaktiven und multimedialen Ausstellung zur Energiewende erfährt man mehr über die Lebensbereiche Wärme, Strom, Konsum und Mobilität.