Weinstadt über 60 - Kultur on tour: Nördlingen: RiesKraterMuseum und Stadtbesichtigung

In der Veranstaltungsreihe "Weinstadt über 60 - Kultur on tour" geht es am Freitag, 05. April 2024 nach Nördlingen.

Vor rund 15 Millionen Jahren kollidierte ein etwa 1 km großer Asteroid mit einer Geschwindigkeit von ca. 70.000 km/h mit der Erde. Bei seiner Explosion entstand ein Krater: das heutige Nördlinger Ries. Im Rahmen einer Führung wird uns das zentrale Thema des in einem aufwändig sanierten mittelalterlichen Scheunengebäude aus dem Jahr 1503 eingerichteten RiesKraterMuseums nähergebracht: das sogenannte Ries-Ereignis mit seinen irdischen Auswirkungen, die bis heute spürbar sind, sowie die Entstehung und Bedeutung von Einschlagkratern im Allgemeinen. Nach der Mittagspause in einer Gaststätte (im Preis nicht inbegriffen) lernen wir die ehemalige freie Reichsstadt auf einer Stadtführung näher kennen. Nördlingens historischer Stadtkern ist wohl einzigartig auf der Welt. Die rundum begehbare Stadtmauer, der Turm der spätgotischen Hallenkirche St. Georg und das mittelalterliche Stadtbild hinterlassen wohl bei jedem Besucher einen bleibenden Eindruck.