Frühjahrsblüher - PFLANZEN PopUp-SHOP

Nach 20 Jahren Pizza und Pasta wird die Küche im Restaurant des Literaturhauses saniert. Bis Ende Juni bleibt das Restaurant geschlossen, um ab Juli mit neuem Pächter und unter dem Namen » Roberts « seine Türen wieder zu öffnen.

In der Zwischenzeit bringen wir die Baustelle zum Blühen: Mit einem Blumen-PopUp und Gartencafé laden wir Sie zu literarischen Pflanzenstudien ein: Entdecken Sie die Frühjahrsblüher der Literatur – in Lesungen, Gesprächen und auf Büchertischen. In Szene gesetzt und mit allerlei Blüten und Blättern geschmückt, zum Verkauf für Ihren Balkon oder Garten, wird der PopUp von der Bioland Gärtnerei Umbach (www.gaertnerei-umbach.de). Miriam Köpf präsentiert Grünes für das Büro (www.phyllis.de) und Patrick Staehle (www.clochette-chateau.fr) lässt uns seinen biodynamischen Wein kosten.

Öffnungszeiten:

MO - FR 12 - 20 Uhr

SA 10 - 15 UHR