Frühjahrskonzert 40 Jahre Stadt- und Jugendblasorchester Ansbach

Das Stadt- und Jugendblasorchester der Stadt Ansbach feiert sein 40-jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf bekannte Filmmusik-Klassiker wie „Gladiator“, „Robin Hood“ und „The Rock“. Das berühmte Lied „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ wird von einer Sängerin präsentiert. Auch das Nachwuchsorchester der Städtischen Musikschule ist mit ausgewählter Filmmusik Teil des Konzertabends. Als Moderator begleitet Christian Laubert das Publikum durch das Konzert.

Seien Sie gespannt auf ein besonderes Frühjahrskonzert mit grandioser Musik und stimmungsvollen Rückblicken auf 40 Jahre Orchestergeschichte.