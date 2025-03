Frühjahrskonzert des Musikverein Stadtkapelle Ditzingen e.V. - ein magisches Disney-Erlebnis!

Lassen Sie sich entführen in die zauberhafte Welt von Disney!

Am 05.04.2025 um 19:30 Uhr in der Stadthalle in Ditzingen präsentieren unsere beiden Jugendorchester sowie die Stadtkapelle ein unvergessliches Frühjahrskonzert, das Jung und Alt begeistern wird.

Erleben Sie die schönsten Melodien aus Ihren Lieblingsfilmen, von „Mary Poppins“ bis „Die Eiskönigin“. Unsere talentierten Musikerinnen und Musiker bringen die magischen Klänge zum Leben und laden Sie ein, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und neue Abenteuer zu erleben.

Ob Sie ein treuer Disney-Fan sind oder einfach nur einen schönen Abend mit Musik genießen möchten – dieses Konzert ist für alle! Kommen Sie vorbei, bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit und lassen Sie sich von der Musik verzaubern.

Karten erhalten Sie im Vorverkauf bei 23null8 in der Ditzenbrunner Str. 1, bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern, sowie an der Abendkasse.