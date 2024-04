Bernd Lafrenz „Ein Sommernachtstraum“ frei-komisch nach Shakespeare ein Spiel um Liebe, Lust und Leidenschaft - Kultur-Mix-Tour

Der Sommernachtstraum beginnt mit einer leichtfüßigen Jahrmarktsatmosphäre, die wunderbar zu der turbulenten Komödie passt. Ganz Athen steht Kopf: Der Herzog freut sich auf seine Hochzeit, als mitten in die Festvorbereitungen ein erzürnter Vater platzt. Seine widerspenstige Tochter liebt Lysander, ist aber Demetrius versprochen, den wiederum die schöne Helena begehrt. In schicksalsträchtiger Sommernacht treibt dazu ein Elf namens Puck seinen Schabernack. Eine turbulente Soap des 16. Jahrhunderts also. Die Umsetzung zeigt schlüssige und pfiffige Ideen, die Lafrenz immer dann mit Witz zu füllen weiß, wenn er sich Zeit und Raum zur Gestaltung nimmt: urkomisch, wie er die raubeinigen Handwerker Schnauz, Schnock und Zettel bei inbrünstiger Theaterprobe gibt; federleicht und voll Esprit, wie er als aufgedrehter Puck herumflattert.