Frühjahrskonzert Sing it!

Der etwa 50köpfige gemischte Erwachsenen-Chor der Musikschule Rottenburg besteht seit Herbst 2015 und singt eine bunte Mischung von Liedern aus Pop, Ethno, Jazz, Gospel und klassischen Stücken, die im vergangenen Jahr geprobt wurden. Der Chor wird von einer Band begleitet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Klavier: Irina Huck

Schlagzeug: Boubou Mehne

Flöte: Gilla Geilen-Maier

Gitarre: Bernhard Eckert-Gross

Akkordeon: Chris Andelfinger

Leitung: Gwendolyn Kurz

Der Sing-It! Chor probt einmal wöchentlich für 90 min in der Aula des SMG (Sankt-Meinrad-Gymnasium - er ist zu groß für die Räumlichkeiten der Musikschule) und wird während der Probephase immer wieder von der professionellen Stimmbildnerin Odilia Damm aus Tübingen begleitet. Einmal jährlich begibt sich der Chor für ein intensives Probenwochenende drei Tage lang auf die Schwäbische Alb. Wie viele Chöre würden auch wir uns besonders über Männerzuwachs freuen, für Frauen gibt es bereits eine Warteliste.

Gwendolyn Kurz studierte Schauspiel, Tanz und Gesang in Berlin und Rhythmik und Gesang in Zürich. Seit 2001 unterrichtet sie an der Musikschule Rottenburg elementare Musikpädagogik, Musical und Gesang und gründete und leitet seit 2003 einen weiteren Chor, das „Jamclub Vokalensemble“ in Tübingen. 2015 gründete sie den „Sing-It!“- Chor der Musikschule Rottenburg.