Der Musikverein Dalkingen eröffnet mit seinem Frühjahrskonzert die Musiksaison 2023! Am Samstag, den 01. April um 20 Uhr laden der Musikverein Dalkingen und seine Jugendkapelle hiermit recht herzlich in den frühlingshaft geschmückten Musikantenstadl nach Dalkingen ein.Man darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit guter Musik in froher Runde freuen.