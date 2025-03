Frühjahrskonzert der Jugendkapelle und des Städtischen Blasorchesters Göppingen

Am Sonntag, 13. April 2025, findet das traditionelle Frühjahrskonzert der Jugendkapelle und des Städtischen Blasorchesters in der Stadthalle Göppingen statt. Die Leitung hat Martina Rimmele. Beginn ist um 18.00 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Städtische Blasorchester Göppingen eröffnet den Konzertabend mit „The Falls“ von Rossano Galante. Seine Liebe zu Sardinien und die Erinnerung an zahlreiche freundschaftliche Begegnungen bringt Hardy Mertens in seinem Werk „Xenia Sarda“ zum Ausdruck. In seiner musikalische Hommage an Sardinien lassen majestätische Klänge der Blechbläser, ausdrucksvolle Solopassagen und filigrane Melodielinien der Holzbläser in die Schönheit der Insel und die Lebensfreude ihrer Bewohner eintauchen. Zum Abschluss des ersten Konzertteils sind bekannte Melodien aus „Les Misérables“ und „Im weißen Rössl“ zu hören.

Im zweiten Konzertteil bringt die Jugendkapelle Göppingen mit „Spitfire“ und „KAZE-NO MAI“ Werke mit monumentalen Klängen, zarten Themen und energiegeladenen Rhythmen zur Aufführung. Mit eindrücklichen musikalischen Bildern aus vielfältig eingesetztem Schlagwerk, farbenreichen Solopassagen, sowie brillanten und virtuosen Bläserklängen erzählt das

Hauptwerk „Noah's Ark“ die bekannte biblische Geschichte, in der Noah eine Arche baut, um darin mit seiner Familie und allen Tierarten die Sintflut zu überstehen.

Die jungen Orchestermitglieder der Jugendkapelle beenden den Konzertabend mit bekannten Titeln aus dem Musical „Tanz der Vampire“.

Mit Teilen aus diesem Konzertprogramm werden die beiden Blasorchester auch bei ihren diesjährigen Konzertreisen zu hören sein. Das Städtische Blasorchester Göppingen fährt in den Pfingstferien nach Prag, um im Tschechischen Musikmuseum der Goldenen Stadt ein Konzert zu geben. Die Jugendkapelle wird Anfang der Sommerferien nach Wien und Klosterneuburg reisen. In der dortigen Babenbergerhalle ist am 1. August auf Einladung der Klosterneuburger Partnermusikschule ein Konzert geplant.

Gefördert wird das Frühjahrskonzert von der Kreissparkasse Göppingen.