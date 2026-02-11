Der Musikverein Stadtkapelle Ditzingen e. V. lädt herzlich zum diesjährigen Frühjahrskonzert am 14. März um 19:30 Uhr ein.

Unter dem Motto "Schottland" erwartet die Gäste in der Stadthalle Ditzingen ein Abend voller kraftvoller Klänge und mitreißender Rhythmen. Die Musikerinnen und Musiker des Vororchesters, Jugendblasorchesters und der Stadtkapelle nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise in das Land der Highlands, Burgen und Dudelsäcke.