Frühkonzert mit dem Chor "unterwegs" aus Fürfeld

Die regelmäßig im Kurhaus stattfindenden Frühkonzerte sind ein fester Bestandteil des Bad Rappenauer Kulturprogramms.

Am Sonntag, den 27. Juli 2025 um 10.30 Uhr begeistert der in Fürfeld ansässige Chor „unterwegs“ mit einem breiten Repertoire - von gefühlvollen Balladen bis hin zu mitreißenden Klassikern - und schafft so mit großer Leichtigkeit die Verbindung von Tradition und Moderne im Chorgesang.

Der traditionsreiche, gemischte Chor hat die Generationenwende wohl geschafft und sich in den knapp über 3 Jahren unter der Leitung von und wegen Uli Dachtler erfreulich entwickelt. Uli Dachtler ist als Chor-Dirigent regional bestens bekannt, sehr erfahren und kreativ. Er gehört aufgrund seiner Vielseitigkeit, der Wahl von ausgesuchten Lied-Sätzen, seiner eigenen Kompositionen und seiner fachlichen wie humoristischen Moderation zwischen den vorgetragenen Musikstücken mit zu den Vorreitern des modernen Chorgesangs.

Dabei steht stets die Freude am Singen im Vordergrund und alle Chormitglieder sind mit hohem persönlichem Engagement dabei. Das ist deutlich zu spüren und so sind im Laufe der Zeit neue interessierte Sängerinnen und Sänger dazugestoßen. Der Chor zählt inzwischen mehr als 30 Sängerinnen und Sänger aus dem Raum Bad Rappenau, die gerne mit ihrem klangvollen Hobby „unterwegs“ sind!

Dabei reicht das Repertoire von traditioneller Chorliteratur, über geistliche Lieder, Balladen und fetzige Stücke aus Rock und Pop bis hin zu mitreißenden Stücken in afrikanischer Sprache.

Das stimmgewaltige Frühkonzert findet auf der Musikmuschel beim Kurhaus statt, bei schlechtem Wetter im Großen Saal des Kurhauses. Der Eintritt ist frei. Alle Musikliebhaber sind herzlich eingeladen, diese einstündige musikalische Reise durch die Welt der Chormusik zu genießen.