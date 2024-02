Frühling! - Ein neues Insektenjahr beginnt

Summ, summ, summ – Bienchen summ herum. Das Lied ist hier Programm. Im Frühling erwachen die Insekten zu neuem Leben und zeigen sich in ihrer ganzen Pracht. Denn keineswegs sind sie nur klein, schwarz oder gar schädlich, sondern ein wesentlicher und auch sehr bunter Teil unserer Umwelt. Mit ihren perfekten Anpassungen kommen sie in allen Farben, Formen und Größen vor. Zudem sind sie wahre Überlebenskünstler: Es gibt nahezu keinen Ort auf der Erde, an dem es keine Insekten gibt. Gemeinsam geht es auf Spurensuche und den Fragen nach, wie aus einer schlichten Raupe ein schillernder Schmetterling werden kann und was ein altgriechischer Riese mit dem Auge eines Insekts zu tun hat.