3. Möckmühler Frühlingsball

Am 26. April 2025 verwandelt sich die Stadthalle Möckmühl wieder in einen Ort voller Eleganz, Musik und Tanzfreude!

Der Möckmühler Frühlingsball, der sich bereits weit über die Region hinaus rumgesprochen hat, lädt alle Tanzbegeisterten zu einem unvergesslichen Abend ein. Ob aus Möckmühl, Ludwigsburg, Stuttgart, Tauberbischofsheim oder anderswoher – hier treffen sich Tanzliebhaber, um gemeinsam das Frühlingserwachen zu feiern.

Die renommierte Ballband "Gloria Sextett" sorgt für erstklassige Tanzmusik an diesem Abend. Schon 2024 kamen sehr viele positive Rückmeldungen zur Band und wir sind überzeugt, dass dies auch beim nächsten Ball so sein wird. Abwechlungsreiche Aufführungen in den Tanzpausen werden den Abend bereichern, so dass Sie sich auf eine kurzweilige und besondere Ballnacht freuen dürfen.

Der Frühlingsball beginnt um 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr ist Einlass in der Stadthalle. Der Abend ist bewirtet. Dem Anlass entsprechend bitten wir um Abendgarderobe.

Lassen Sie sich diesen besonderen Abend nicht entgehen und sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten!