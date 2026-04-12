4. Möckmühler Frühlingsball

Am 09.Mai 2026 verwandelt sich die Stadthalle Möckmühl wieder in einen Ort voller Eleganz, Musik und Tanzfreude!

Der Möckmühler Frühlingsball, der sich bereits weit über die Region hinaus rumgesprochen hat, lädt alle Tanzbegeisterten zu einem unvergesslichen Abend ein. Ob aus Möckmühl, Ludwigsburg, Stuttgart, Tauberbischofsheim oder anderswoher – hier treffen sich Tanzliebhaber, um gemeinsam das Frühlingserwachen zu feiern.

Erstklassige Tanzmusik gestaltet diesen Abend. Abwechslungsreiche Aufführungen in den Tanzpausen werden den Abend bereichern, so dass Sie sich auf eine kurzweilige und besondere Ballnacht freuen dürfen.

Der Vorverkauf für den Frühlingsball beginnt ab 01. Dezember im Rathaus. Die Tickets können per E-Mail und Vorkasse bestellt oder direkt im Rathaus Möckmühl gekauft werden. Der Ticketpreis beträgt 25 € pro Person am Tisch. An jeder Tischinsel finden 10 Personen Platz. Die Karten sind Tischkarten, d.h. an den Tischen selbst ist freie Platzwahl. Auf dem Saalplan sehen Sie die Anordnung der Tische. Bitte geben Sie bei der Kartenbestellung per Mail Ihren Namen, Ihre Adresse und die Anzahl der Tickets an. An den Stehtischen (mit Barhockern) kosten die Tickets 20 €, hier besteht freie Tischwahl.

Bitte beachten Sie, dass vor dem 1. Dezember keine Ticketbestellungen entgegen genommen werden. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Tickets und die Nachfrage ist groß – daher sollte mit der Bestellung nicht zu lange gewartet werden. Auch als besonderes Weihnachtsgeschenk eignen sich die Tickets für den Frühlingsball für alle Tanzliebhaber.

Der Frühlingsball beginnt um 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr ist Einlass in der Stadthalle. Der Abend ist bewirtet. Dem Anlass entsprechend bitten wir um Abendgarderobe.

Lassen Sie sich diesen besonderen Abend nicht entgehen und sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten!