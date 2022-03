Frühlingsempfang des Forum Frauennetzwerke Region Stuttgart

Finalistinnen des Elevator-Pitch-Wettbewerbs „Nachhaltige Gründerin in der Region Stuttgart 2022“ stehen fest

Mit dem Stichtag 04. März endete die Abstimmung über die Finalistinnen des diesjährigen Preises für nachhaltige Gründerinnen in der Region Stuttgart auf der Webseite des Forum Frauennetzwerke Region Stuttgart (www.forum-frs.de). Weit über ein Dutzend Unternehmerinnen und Firmen hatten sich hier im Rahmen eines Elevator-Pitchs für die Auszeichnung beworben. Innerhalb eines maximal drei Minuten langen Videos galt es dabei, neben einer kurzen persönlichen Vorstellung und der des Unternehmens, die Frage nach der Bedeutung von Nachhaltigkeit für das Unternehmenskonzept vorzustellen.

Mit Ender der Abstimmungsphase stehen nun folgende Gründerinnen und ihre Projekte im Finale:

MAGE – Franziska Génevaux

× Erweitern MAGE

Branche: Textil und Technik

Standort: München

Webseite: www.ma-ge.eu

Das 2021 gegründete Unternehmen, hinter dem fünf Geschwister stehen, hat mit wärmender Unterwäsche gegen Unterleibsschmerzen aufgrund von Periode, PMS oder Endometriose eine alltagstaugliche und nachhaltige Alternative zu Wärmflaschen und Schmerzmitteln entwickelt.

feel finance flow - Nina Leder

× Erweitern feel financial flow

Branche: Finanzchoaching

Standort: Stuttgart

Webseite: www.feel-finance-flow.de

Einzelunternehmerin Nina Leder bietet seit 2021 Coaching für (nicht nur) Frauen im mittleren Alter und Mütter an, die die Kontrolle und Planung ihrer Finanzen in die eigene Hand nehmen möchten, um mit diesen einen nachhaltigen Finanzplan auszuarbeiten. Daneben hat Nina Leder das Konzept einer Geld AG für Grundschulen entwickelt, um Kindern früh die Funktion und die sozial-psychologischen Aspekte von Geld nahezubringen.

VHero – Paola Varela Pérez, Thi Bich Duyen Do, Janna Beck

× Erweitern Weiblich nachhaltig erfolgreich 3

Branche: Lebensmittel

Standort: Stuttgart

Kennengelernt hat sich das Gründerinnen-Trio beim gemeinsamen Studium an der Universität Hohenheim, um 2021 mit VHero ein Food Innovation Start-up ins Leben zu rufen, das dazu beitragen soll, die Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Als erstes Produkt bringt das Unternehmen Ende des Jahres die VHero Cracker auf den Markt.

Im Rahmen des Frühlingsempfangs des Forum Frauennetzwerke Stuttgart am 05. Mai 2022 werden die drei Finalistinnen ihre Konzepte live auf der Bühne vorstellen. Den anwesenden Gästen obliegt es dann, die Gewinnerin zu küren, die zum Abschluss des Abends mit dem Preis „Nachhaltige Gründerin in der Region Stuttgart 2022“ ausgezeichnet wird. Auf alle drei Finalistinnen warten – neben einer großen medialen Aufmerksamkeit und der Möglichkeit, ihre Netzwerke erheblich zu erweiteren – Preise in Form von Business Coachings oder einem professionellen Business Shooting.

Tickets für den Frühlingsempfang des Forum Frauennetzwerke Region Stuttgart sind zum Preis von €29,- erhältlich, die Anmeldung erfolgt über Xing Events. Die Veranstaltung findet unter 2G-Vorgaben und nach den Bedingungen der zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Verordnung statt.