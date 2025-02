Der Frühling steht vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als ihn mit einem besonderen Event zu feiern? Am 1. und 2. März 2025 lädt die Gärtnerei Müller in Ensingen zum traditionellen Frühlingserwachen ein. Am Samstag von 08:30 bis 18 Uhr und Sonntag von 11:00 und 18:00 Uhr erwartet Sie ein Tag voller Inspiration, Farbenfreude und ganz viel Frühlingsstimmung - mit Bewirtung.