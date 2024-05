Namibischer Chor „African Vocals“ - Stadt Heubach

Die African Vocals, eine männliche a-cappella Gruppe aus den Townships von Swakopmund in Namibia, setzen ihre sehr erfolgreiche Deutschlandtournee im Jahr 2024 fort. Die Gruppe besteht aus 15 Sängern im Alter zwischen 18 und 32 Jahren. Musikalisch sehen sich die African Vocals als Botschafter für authentische namibische Kultur, Musik und Traditionen und bringen dies mit ihrem Gesang in verschiedenen ethnischen Sprachen Namibias, mit Trommeln und passender Choreographie mit viel Dynamik und Interaktion mit dem Publikum auf die Bühne. In ihren Liedern geht es um Liebe und Alltag, um die Schönheit der Natur und um das Leben im Township. Im Anschluss an das Konzert findet die Mahlzeit der Evangelischen Kirche im Kirchgarten statt. Alle Besucher sind herzlich eingeladen.