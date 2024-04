JazzSession im KUBAA

Endlich gibt es wieder eine JazzSession in Aalen. Mit bewährtem Konzept und der Tradition aus dem Bottich folgend, eröffnet stets eine andere Jazzformation den Abend mit einerm konzertanten Set. Danach ist die Bühne frei für alle die gerne Jazz spielen. Improvisieren- RealBook- Standards- Solospiel. Alles ist denkbar. Ohne Stilistikbegrenzungen und Scheuklappen.

Eintritt frei. Mitmachen erwünscht!

Die Band iGrooved eröffnet den Abend.

iGrooved wurde 2010 gegründet aus Spaß an der Improvisation. Inspiriert vom Soul, dem Funk und Fusion der 70er und Latin Jazz und perkussiv befeuert von zweimal Schlagzeug. Max Gerwien und Thomas Göhringer im Maschinenraum. Justinus und Marius Feilhauer – the brothers- auf der Brücke, dem Schaltzentrum. Und schließlich Christian Bolz am Tenor auf dem Promenadendeck der Stewart für die erste Klasse. Dynamisch vom Seelenverkäufer zum Speed Boat.