Vom Müßiggang zur Muße. Die Welt beschallt uns, wir beschallen die Welt. Mit Licht, mit Ton, mit Themen, mit Geschwindigkeit. Was für Möglichkeiten gibt es, trotzdem bei sich zu sein? Die Langeweile zu genießen? Die Müßigkeit zu zelebrieren? Der inklusive Spielclub beschäftigt sich mit der Frage, was passieren kann, wenn wir den Strom der Welt einfach an uns vorbeiziehen und uns in unserer Muße nicht stören lassen.