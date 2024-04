Am 11. Mai 2024 ist Gratis Comic Tag! Hunderte Bibliotheken, Comic- und Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligen sich an dieser Aktion. Die beteiligten Comic-Verlage produzieren extra für diesen Tag Comic-Hefte. In der Stadtbibliothek sind diese gratis erhältlich, solange der Vorrat reicht. Zur Auswahl stehen 21 verschiedene Comics: von Superhelden, franko-belgische Abenteuer, über bekannte Figuren aus dem Disney-Universum bis hin zu ganz neuen Independent Comic-Figuren. Auch wenn im Mittelpunkt dieses Mal Kinder-Comics stehen, so dürfen natürlich auch jung gebliebene Leser*innen die Gratis-Comics abholen.