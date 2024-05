Literatur-Treff: Martina Pahr - Nur die Wühlmaus war Zeuge

Als Valentina in ihrem neuen Schrebergarten einen Teich anlegen will, gräbt sie dabei den Vorbesitzer ihrer Parzelle aus - ermordet. An Verdächtigen für die Tat mangelt es nicht. Zum Glück erhält Valentina Unterstützung von ihrer betagten Nachbarin Friedl, die sich als wahrer Schrebergarten-Sherlock erweist. Denn der zweite Mord lässt nicht lange auf sich warten.Die gebürtige Aalenerin Martina Pahr wird ihren neuen Krimi persönlich vorstellen.Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit das Buch „Nur die Wühlmaus war Zeuge“ käuflich zu erwerben und von der Autorin signieren zu lassen.