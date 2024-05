Konferenz "Gut leben und älter werden in Wasseralfingen" - Abend der Ideen

Möchten auch Sie möglichst lange in Ihren eigenen vier Wänden und in Ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben? Dann stellt sich die Frage, wie dies gelingen kann.

Unter dem Motto „Gut leben und älter werden in Wasseralfingen“ möchten wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse und Wünsche unserer älteren Bürgerinnen und Bürger besser zu verstehen und entsprechende Unterstützungsangebote zu entwickeln. Gemeinsam werden wir folgende Fragen beantworten: Was braucht es vor Ort, um gut leben und älter zu werden zu können? Wer steht uns und unseren Familien zur Seite? Und was können wir vielleicht jetzt schon tun, um uns gut auf später vorbereiten zu können?

Wir laden Sie herzlich zur Konferenz für ein lebenswertes Älterwerden in Wasseralfingen ein:

Datum: Donnerstag, 6. Juni 2024, um 18.30 Uhr

Ort: im Bürgersaal in Wasseralfingen