freisein - Rap-Poesie

Rap spricht viele Sprachen

Ob Straße, Poesie, Storytelling, Battle, Sprechgesang oder Freestyle. In diesem Workshop könnt ihr in die ganze Vielfalt eintauchen, euch austauschen und vor allem performen. Liedermacher, Texter und Freestylerapper – ihr lernt Reim- und Raptechnik kennen, setzt euch textlich mit dem Thema „Freiheit“ auseinander und schreibt und rappt so viel wie möglich. Ihr könnt eure eigenen Texte mitbringen und bearbeiten oder mit einem unbeschriebenen Blatt starten.