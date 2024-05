Erst in der Heimat bin ich wirklich fremd

Plastik, Skulptur, Installation von Thomas Raschke und Andreas Welzenbach

Zwei Künstler aus der Region, Thomas Raschke (*1961) und Andreas Welzenbach (*1965), kehren gemeinsam ein in der Galerie im Rathaus Aalen. Zum Studium der Bildhauerei gingen sie an die Kunstakademien nach Stuttgart und Karlsruhe, waren danach viele Wanderjahre unterwegs. Mit einem reichen Erfahrungsschatz sind sie nun zurück in ihre Heimatorte Schwäbisch Gmünd und Hüttlingen. Ob sie dort aber wirklich angekommen sind bleibt bis heute offen.

Nach ihrer großen Ausstellung 2020/21 "Albabstieg" im Heidenheimer Kunstmuseum, haben sie für Aalen die Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft und den Erfahrungen in der Ferne noch vertieft. Frühe und aktuelle Werke aus Stahl, Holz, Karton oder Brot werden zu Teilen einer Zeitreise

in Form von raumfüllenden Installationen und treffen auf Relikte aus ihrer Jugend und den letzten Jahren. Anlässlich dieser Ausstellung setzen die beiden Bildhauer ihre Serie der "Kollaborationen" fort, Werke, an denen sie abwechselnd gearbeitet haben und deren Autorenschaft im Detail nur vermutet werden kann. Auch hier wird der Kunst Genüge getan und Vieles bleibt offen.