freisein - Das Grundgesetz und wir

Das Grundgesetz feiert seinen 75. Geburtstag. Aber was bedeutet die Verfassung für uns heute? Schüler*innen des Schubart- und des Kopernikusgymnasiums haben sich zusammen mit Stadtarchivar Dr. Georg Wendt darüber Gedanken gemacht. Sie präsentieren ihre Ergebnisse und beantworten Fragen wie: Was steht im Grundgesetz? Wie reagierten die Aalener 1949 darauf? Und wie veränderte sich die Bedeutung der Verfassung in den vergangenen Jahrzehnten bis heute?

Nach der Präsentation findet ein Gespräch ein Gespräch mit OB Brütting und einem Vertreter des Jugendgemeinderats Aalen statt.

Zeit/Ort: 18-19.30 Uhr, KUBAA Veranstaltungssaal