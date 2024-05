Pecha Kucha ist ein Fun-Trend, der die ganze Welt im Sturm erobert hat. In über 1300 Städten gibt es das Format inzwischen, hier bei uns in Aalen seit 2009. Jeder Speaker hat 20 Slides á 20 Sekunden Zeit, um sein Thema und seine Ideen zu präsentieren. Das sind 400 Sekunden voller Power und entspricht genau 6 Minuten und 40 Sekunden. Bei der freisein Pecha Kucha Night dreht sich alles um Demokratie, Freiheit und jede Menge kreative Ideen. Und als Sahnehäubchen gibt's noch den Sound von Tasty Two im KUBAA Foyer dazu.

Moderation: Thomas Maile und Gerburg Maria Müller

Zeit/Ort: 20.20-22.30 Uhr, KUBAA Veranstaltungssaal