freisein - Alle haben ein Recht auf (m)eine Meinung

Über Meinungsfreiheit und cancel culture

Let´s talk about – language. Lasst uns gemeinsam darüber sprechen, wie mächtig Worte sein können, was man damit alles erreichen kann, aber auch, wo die Grenzen sind. Unser Ziel ist es, euch für die Kraft der Worte zu sensibilisieren und euch zu zeigen, dass wir alle Verantwortung dafür tragen, was wir sagen.

Nicht nur reden, auch was erleben. Wir nutzen Social Media, kurze Inputs, Fotos und Videos um das Coaching abwechslungsreich zu gestalten.

Vatan Ukaj ist Geschäftsführer von WERTansich(t).

WERTansich(t) entwickelt Formate und Methoden indem sie die unterschiedlichen Erfahrungswelten der Trainerinnen und Trainer verbinden.

Vortrag und Coaching

Zeit/Ort: 16:30 – 18 Uhr, KUBAA Veranstaltungssaal