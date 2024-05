freisein - Die Demokratie in der Aalener Wochenschau

1949 feierte die Demokratie in Deutschland eine Wiedergeburt: Auch in Aalen galt das Grundgesetz. Doch viele Aalener*innen mussten nach Jahren der Diktatur erst (wieder) lernen, was Demokratie heißt. Das beobachtete auch der Aalener Filmpionier Emil Sperle. 1950 - 1957 produzierte er einmalige Wochenschau-Filme für die Aalener Kinos, in denen er das Zeitgeschehen festhielt. Auf 35 mm-Zelluloid bannte Sperle auch politische Veranstaltungen. Bei Trauermärschen verarbeiteten Aalenerinnen den Verlust ihrer Väter, Brüder und Söhne an der Front, bei Wahlversammlungen informierten sich die Aalener über das Programm der demokratischen Parteien und die US-Army warb mit Sport und Büchern um junge Demokraten. In Kooperation mit dem Kino am Kocher zeigt Stadtarchivar Dr. Georg Wendt diese Originalaufnahmen und spricht über die junge Demokratie in Aalen um 1950.