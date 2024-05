freisein - Freiheitsgedanken - KUBAA slam Special

Der Poetry Slam im Kulturbahnhof (KUBAA slam) ist mit regelmäßig ausverkauften Ausgaben seit 13 Jahren eine Institution in der Aalener Kulturlandschaft. Bei der Sonderausgabe zum Thema "Freiheit" haben die Künstler*innen Texte dazu verfasst, wie sie Freiheit interpretieren. Dabei sind Storytelling-Geschichten genauso gern gesehen wie gereimte Texte, Gesellschaftskritik, Comedy oder Spoken Word. Jeder*r der fünf Wortkünstler*innen hat sechs Minuten Zeit, um das Publikum zu überzeugen, denn am Ende entscheiden die Zuschauer*innen darüber, wer im Finale einen weiteren Text ohne thematische Vorgabe vortragen darf, wer in der Vorrunde ausscheidet und wer schlussendlich gewinnt. Die Slam Poet*innen kommen aus Deutschland, der Schweiz und der Ukraine. Durch den Abend führt die ehemalige Schweizer Meisterin im Poetry Slam, Gina Walter aus Basel.

Gäste: Vladyslav Luhin, Anuraj Srirajarajendran, Hank M. Flemming, Laura Gommel, Julie Kerdellant

Moderation: Gina Walter

Zeit/Ort: 19.15-21.45 Uhr, KUBAA Veranstaltungssaal