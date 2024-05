freisein - bac - Pop-Rap Konzert

Samuel Bach, besser bekannt unter seinem Künstlernamen bac ist ein aufstrebender Stern am österreichischen Musikfirmament. Mit gerade einmal 18 Jahren hat er bereits eine beeindruckende Reise hinter sich. Seine Herkunft liegt in Äthiopien, doch aufgewachsen ist er bei seinen deutschen Adoptiveltern in der malerischen Kärntner Stadt Villach. Diese einzigartige Mischung aus Kulturen prägt nicht nur seine Persönlichkeit, sondern auch seine Musik. Sein Genre? Deutscher Pop-Rap – eine Fusion, die er mit Authentizität und Echtheit füllt. Jeder seiner Songs erzählt eine Geschichte, berührt und bleibt im Gedächtnis.

Für bac ist es wichtig, dass seine Musik authentisch bleibt und seine Zuhörer auf einer persönlichen Ebene erreicht. Seine Songs sind mehr als nur Musik – sie sind Einblicke in sein Leben, seine Gedanken und seine Träume.

Zeit/Ort: ab 21,30 Uhr, KUBAA Foyer