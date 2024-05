freisein - Open Light

Wir setzen den Spot, ihr die Story. Gemeinsam mit dem Kollektiv K und eurer Handykamera wird der Veranstaltungssaal im KUBAA zur Black Box. Eure Idee, euer Film. In euch zur Verfügung stehenden Zeitslots könnt ihr „freisein“ in Szene setzen. Und am Ende des Tages schauen wir uns gemeinsam im Kino an, was da alles zusammengekommen ist.

Plätze: unbegrenzt

Alter: keine Altersbegrenzung

Zeit/Ort: 13-16 Uhr, KUBAA Veranstaltungssaal und ab 17 Uhr, KUBAA (Kino am Kocher)