freisein - Frango Timmi Tanga

Crazy Vibes und tanzbarer Funk

Laue Sommernächte, Eiswürfelklingeln im Glas und leises Gelächter von glücklichen Freunden. So fühlt es sich an, dem Trio Tango Timmi Tanga zu lauschen. Die drei Musiker Tim Hunke, Niko Brauchle und Friedrich Gaugler verbindet nicht nur eine tiefe Freundschaft und das jahrelange gemeinsame Arbeiten, sondern vor allem der Spaß an guter Musik.

Plätze: unbegrenzt

Alter: keine Altersbegrenzung

Zeit/Ort: ab 14.15 Uhr, KUBAA Foyer