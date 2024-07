Stadtführung für Kinder

Aalen mit Kinderaugen entdecken

Die Kinderführung richtet sich an Kinder im Grundschulalter von etwa 7 bis 10 Jahren.

Beim Rundgang durch Aalens Gassen suchen die Kinder anhand von Suchbildern historisch wichtige Plätze und erfahren dort, was es mit den Plätzen und Gebäuden auf sich hat, wie die Leute dort früher lebten und was sich für Geschichten rund um diese Plätze ranken. Zum Abschluss der Führung werden die Infos in einem Standbild von den Kindern in spielerischer Form noch einmal zusammengefasst.

Die Führung richtet sich an Kinder. Erwachsene dürfen sich mit anmelden, wenn das Kind eine Begleitperson benötigt.