Zum Kocherursprung und zum Fräulein von der Kocherburg

Vom Parkplatz an der Sporthalle geht es rechts Richtung Glashütte. Bergauf kommt man am „Steinernen Tor“ vorbei und gelangt zur ehemaligen Schättere-Trasse und deren ehemaligen Bahnhof „Glashütte“. Die „Schättere“ war der erste Teil einer mittlerweile stillgelegten Bahnverbindung, die das Härtsfeld mit Aalen verband. An der Strecke dieser Rundwanderung liegt die Ruine Kocherburg, um die sich einige Sagen und Geschichten ranken. Im Talgrund angekommen, wandert man dann entlang des weißen Kochers bis hin zum Kocherursprung. Anschließend geht es wieder bergauf zur Schättere-Trasse, bis zum Viadukt und von dort aus zurück zum Ausgangspunkt.

Die Tour ist familienfreundlich und für Kinder ab 10 Jahre geeignet.

Dies ist eine mittelschwere Tour.