Aalener Frühjahrs-Salon mit Prof. Dr. Frank Decker

Populismus in Europa: Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv?

Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, in nahezu allen europäischen Gesellschaften gewinnen rechtspopulistische und euroskeptische Parteien weiterhin an Bedeutung. Im Jahr der Wahl zum 10. Europäischen Parlament nehmen wir uns die Zeit, einen genaueren Blick auf diesen Trend zu werfen und einigen zentralen Fragen nachzugehen. Handelt es sich beim Populismus um eine Ideologie oder nur um einen politischen Stil? Wie lassen sich Ursachen, Aufstieg und die Attraktivität des Rechtspopulismus erklären? Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auf die aktuelle Politik bzw. langfristig auf die politische Kultur europäischer Länder? Ist der Rechtspopulismus ein generelles Krisensymptom in Europa und eine Gefahr für die Demokratie? Wie sollte die Demokratie mit Populismus angesichts des gesellschaftlichen Mobilisierungspotenzials umgehen?

Im Aalener Frühjahrs-Salon stellt Prof. Dr. Frank Decker seine Thesen vor und anschließend bringt Ihre Gastgeberin Claudia Lichtwer ihn ins Gespräch mit dem Publikum.

Zu den Beteiligten

Claudia Lichtwer ist tief in unserer Region verwurzelt. Neben ihrer ehrenamtlichen Arbeit für den Rotary Club ist sie auch Vorsitzende des Wirtschaftsclub Ostwürttemberg e.V. Claudia Lichtwer ist Ihre Gastgeberin und lädt Sie im Namen der Volkshochschule Aalen herzlich zum Aalener