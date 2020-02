Frühlingsgefühle: George Perry

Es wird langsam Frühling, die Gefühle kommen langsam in Wallung. und GEORGE PERRY ist endlich wieder im Bukowski – die Eskalation ist quasi vorprogrammiert. George hat nicht nur beste Referenzen, sondern auch das echte Händchen, das Gefühl dafür, was unsere Crowd braucht. Zusammen mit No Sleep und Carlo Italy tritt er an, um unsere kleine Hütte an diesem Freitag-Abend in einen echten Hexenkessel zu verwandeln, außerdem - sorgt der freie Eintritt bis 01:30 Uhr, für Freude im Geldbeutel - schnapp dein Mädel und komm ab in´s Buko! Never Dance alone….