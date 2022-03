Frühlingslieder auf der Veeh-Harfe

„Nehmt die Harfen von den Weiden …“ so beginnt ein Lied von Friedrich Klingenburg. Es knüpft an Psalm 137 an. Die Israeliten im Exil in Babel waren so verzweifelt und niedergeschlagen, dass sie nicht mehr zu singen vermochten und ihre Harfen an die Weiden hängten.

Der Liedschreiber regt dazu an, genau das Gegenteil zu tun und ergänzt sogleich: „ …singt und jubelt laut.“ Der aufziehende Frühling bietet sich an, dieser Aufforderung zum Musizieren zu folgen. Im Mittelpunkt des Veeh-Harfen-Nachmittages stehen Frühlingslieder. Unter Anleitung werden diese eingeübt und gemeinsam zum Klingen gebracht. Grundkenntnisse im Veeh-Harfen-Spiel sind erforderlich.

Referentin: Ulrike Müller

Teilnahmegebühr: 12 Euro

Anmeldung Telefon 07931-9689743, E-Mail keb.mergentheim@drs.de