Zweimal im Jahr findet in der Nürtinger Innenstadt ein bunter Krämermarkt statt. Marktkaufleute und Schaustellende bieten mit ihren Marktständen gemischte Waren aller Art an. Zusätzlich bieten Gärtnereien eine bunte Auswahl an Blumen, Stauden und Setzlingen auf dem Fensterblümlesmarkt an.