Frühlingsmarkt - Kunsthandwerk und Kulinarik im Grünauer Hof in TBB-Hochhausen am 31.5., 13-18 Uhr und am 1.6., 11-18 Uhr.

Über 30 regionale Kunsthandwerker*innen und Kleinunternehmer*innen präsentieren verschiedenste Produkte.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!