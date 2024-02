Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag und 3. Erlebnismesse Taubertal

Kostenfreie Kinderstadtführung um 13.30 Uhr ab Marktplatzbrunnen für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten!

Unter dem Motto: Flanieren in der Altstadt und den Frühling genießen, lädt die Stadt Tauberbischofsheim gemeinsam mit dem Wirtschaftsforum pro Tauberbischofsheim zu einem Erlebnissonntag ein. Jedes Jahr im März lockt der Frühlingsmarkt mit einem kurzweiligen Programm viele Besucher nach Tauberbischofsheim. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr bieten sich auf dem Marktplatz und dem Wörtplatz, in den Geschäften der Stadt (13 - 18 Uhr) sowie in und vor der Stadthalle viele Möglichkeiten, den Frühling in Tauberbischofsheim zu genießen.

Auf der Erlebnismesse Taubertal in der Stadthalle können sich Einheimische und Gäste über Urlaubs- und Ausflugsideen in der Region informieren. Der kleine Branchentreff bietet einen interessanten Querschnitt durch das touristische Sortiment und ist eine ideale Plattform für Besucher, neueste Angebote, Dienstleistungen und Produkte regionaler Anbieter kennenzulernen. Der Eintritt in die Stadthalle ist frei!

Für Kinder stehen auf dem Marktplatz ein Karussell und an der Stadthalle eine Hüpfburg bereit. Vielfalt wird auch in der Gastronomie groß geschrieben. In Restaurants, Cafés, den Eisdielen oder an den Marktständen findet sich für jeden Geschmack ein Genussstück. Die liebevoll ausgeschmückten Osterbrunnen auf dem Marktplatz und im Klosterhof laden zur Besichtigung ein.

Programm:

ab 11 Uhr | Krämermarkt auf dem Marktplatz

ab 11 Uhr | Flohmarkt am Wörtplatz

11 - 17 Uhr - 3. Erlebnismesse Taubertal in der Stadthalle (Vitryallee)

ab 12 Uhr | Fahrradbasar bei der Sparkasse (Nähe Sonnenplatz)

ab 13 Uhr | Eröffnung des Osterbrunnen auf dem Marktplatz mit den Mini-Maxis unter Leitung von Julia Kohler

13.30 Uhr | Kinderstadtführung ab Marktplatzbrunnen mit dem "Turmwächter" und Besteigung des Türmersturms - kostenfrei!

13 - 18 Uhr | verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt