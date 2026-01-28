FrühlingsSlam im Club Alpha

Viermal jährlich öffnet der Club Alpha 60 seine Bühne für den beliebten Live-Literatur-Contest Poetry Slam. Das Format ist so vielseitig, wendungsreich und überraschend wie die Jahreszeiten selbst!

Das einfach-geniale Erfolgsrezept: Ein Mikrofon, sechseinhalb Minuten Redezeit, keine Requisiten oder Hilfsmittel und eine magische Mischung an Texten und Vortragenden. Erlaubt ist alles, was mit Sprache und Stimme ausgedrückt werden kann und selbstverfasst wurde.

Es werden Brücken über die Tücken des Alltags gebaut, Meta-Ebenen auf Traumschiffen entdeckt, Tauchfahrten in die Depression unternommen und die schönsten Probleme der Welt gelöst. Auf der Bühne stehen Profis wie Laien: deine Nachbarin, Gelegenheits-Goethes, Buchautorinnen oder Informatiker auf Abwegen. Das interaktive Poesie-Battle wird moderiert vom Dichter, Liedermacher und DJ Phriedrich Chiller

Sei dabei, wenn beim JahresSeiten Poetry Slam Blätter und Worte fallen und sprießen!

Wer auftreten möchte, kann sich hier anmelden. https://www.chiller.art/anmeldung/ Es gibt keine Beschränkungen bezüglich Alter oder Bühnenerfahrung.

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr