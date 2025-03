Frühlingszauber – 3 Tage mit der Natur.....

„Frühlingszauber …“ gibt uns in dieser hektischen Zeit Impulse für Loslassen, Genießen, Erholen, miteinander lachen, Natur in ihrer schönsten Form erleben und den Stress des Alltags beiseite zu schieben.

Der Tag beginnt entspannt in der Natur. Für das leibliche Wohl sorgen leckere vegetarische Speisen, die frisch zubereitet im lichtdurchfluteten Wintergarten eingenommen werden. Das Wochenende ist gefüllt mit interessanten Themen, wie einer Kräuterwanderung, die typische Landschaft des Schwäbisch-Fränkischen Waldes erforschen, kreativ sein in der Natur, Klangreise und vieles mehr. Kennengelernt wird die Tradition des Räucherns mit Kräutern und Harzen. Zudem bietet eine erfahrene Yogalehrerin praktische Übungen (auch für Anfänger) an. Ein Schwerpunkt ist Waldbaden in der Hängematte und dabei Entspannung durch die Heilkraft der Natur zu erleben. Zur Übernachtung stehen Ein- und Zweibettzimmer im gemütlich umgebauten Bauernhof zur Verfügung.

Das Wochenende im Kieselhof mit seiner herrlichen Hochlage bietet einen ganz besonderen Weg, Gesundheit und Wohlbefinden aus der Natur zu schöpfen.