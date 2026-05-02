Frühschoppenkonzert mit "Kein Altes Eisen"

Sie sind die All(t) Stars der Musikkapelle Lengfurt – das Orchester „Kein Altes Eisen“ zeigt eindrucksvoll, dass musikalische Leidenschaft keine zeitlichen Schranken kennt.

Die Mitglieder haben erst im fortgeschrittenen Alter begonnen, Instrumente zu spielen.

Was sie daraus gemacht haben, ist schlichtweg beeindruckend. Seit über 12 Jahren musizieren sie nunmehr in nahezu unveränderter Besetzung und haben sich mit ihrer mitreißenden Spielfreude längst einen Namen gemacht – so auch im Wertheimer Raum mit ihren wiederholten Auftritten in Urphar, im Kloster Bronnbach und nun wieder zum Frühschoppen im Hof der Wertheimer Burg.

„Kein Altes Eisen“ spielt Musik, die überrascht und begeistert. Die gleichmäßig besetzten Register ermöglichen ein Repertoire, das so bunt ist wie das Publikum selbst. Es spannt den Bogen von Beach Boys bis zu den Blues Brothers, von Udo Jürgens bis Tom Jones, von Santiano bis Rolling Stones und reicht hin zu klassischen Stücken, herzerfrischenden Polkas und mitreißenden Märschen.

Bei seinem Debüt im vergangenen Jahr auf der Burg hat das Orchester bei glühender Hitze mit cooler Musik für eine willkommene Abkühlung gesorgt. Auch diesmal dürfen sich die Besucher auf einen unterhaltsamen Vormittag freuen. Mit viel Charme und begleitet von einer launigen Moderation verspricht das Konzert unter der Leitung von Andy Emmert nicht nur musikalische Highlights, sondern auch beste Unterhaltung mit Herz und Esprit.