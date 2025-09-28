Frühstück der Begegnung für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind herzlich eingeladen zu einem Frühstück der Begegnung im Foyer des Wolfgangstifts.

In angenehmer Atmosphäre besteht die Möglichkeit zum Kennenlernen, zum Austausch und zum Stellen von Fragen. Auftakt ist eine gemeinsame Andacht, gestaltet von Pfarrer Pascal Franke. Nach einer Begrüßung durch die Hausdirektion des Wolfgangstifts beginnt das gemeinsame Frühstück.

Das Frühstück der Begegnug ist kostenfrei. Im Rahmen der bundesweiten Woche der Demenz wird die Veranstaltung des Crailsheimer Arbeitskreises "Leben mit Demenz" finanziell gefördert durch das Demenz-Netzwerk Landkreis Schwäbisch Hall mit den Mitteln der Pflegekassen zur Förderung Regionaler Netzwerke nach § 45c Abs. 9 SGB XI.

Im Anschluss kann sich gerne eine Gruppe finden, die sich regelmäßig trifft, um in Gemeinschaft im Gespräch zu bleiben.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon +49 7951 403-3800 bzw. www.vhs-crailsheim.de, Kurs Y10029 erforderlich. Bitte beachten Sie die Beschränkung auf maximal zwei Begleitpersonen.