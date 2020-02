Frühstücks-Treffen für Frauen

Eines der tiefsten Grundbedürfnisse des Menschen ist, geliebt und angenommen zu werden, so wie er ist.

Jeder hat sozusagen eine Art „Liebestank“ in sich, der von klein auf gefüllt werden sollte, damit man in gesunder Beziehung zu sich selbst und zu anderen stehen und damit man von der erlebten und geschenkten Liebe auch an andere weitergeben kann. Dieser innere Tank bekommt im Laufe des Lebens aber häufig Risse und Löcher durch Ablehnungserfahrungen oder andere Verletzungen. Es bleibt ein inneres Vakuum, dass nach Zuwendung, Wertschätzung und Annahme lechzt. Im ersten Teil zeigt der Vortrag die verschiedenen Verletzungsmöglichkeiten mit ihren Folgen auf. Im zweiten Teil werden heilsame Schritte vorgestellt, wie man mit den erfahrenen Verletzungen umgehen kann. Es ist möglich, dass die Grundsehnsucht nach Liebe und Annahme gestillt werden kann und der Liebestank so gefüllt wird, dass man davon auch fröhlich weitergeben kann.