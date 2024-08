DANSE AVEC MOI w/ Samet Gunal & Esin, Chamelio3000, Cem Karakus

Samet Gunal & Esin (Innervisions): Durch ihr megafreshes Release „You Gave Me Love“, bei dem auch Esins Bruder EDE am Start war, haben die drei die elektronische Szene international ordentlich aufgemischt. Der Track hat seinen Platz auf „Secret Weapons 16“ beim angesagten Label Innervisions von Amé & Dixon gefunden – ein wahrgewordener Traum für Samet & Esin! Die groovige Nummer mit den catchy Vocals hat sich like a wildfire in die Herzen, Charts und Playlists weltweit geburnt. Mittlerweile haben die beiden bei großen Labels und coolen Showcases ihre Beats rausgehauen. Ihre Sets und Produktionen sprühen nur so vor Emotionen, und heute dürfen wir die beiden im Climax Institute willkommen heißen!

Chamelio3000: Gastgeber Chamelio 3000 sorgt für das Warm-Up und Closing mit groovigen Beats, die harmonisch zwischen Indie, Deep House und Techno hin- und herpendeln. Im Juli hat Chamelio seine erste EP „Ruby“ auf Tura gedroppt. Der Hit „Please Come Now!“ hat unter anderem die Sets von Künstlern wie Super Flu, Solee, Gespona, Schlepp Geist, EdOne und vielen anderen erobert und in ihre Playlists Einzug gehalten.