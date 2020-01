Frau am Mixer: Buzzika

Das Bukowski ist einzigartig und legendär! Feiern ohne Sperrzeit mit netten Leuten und immer coolen Bookings ist angesagt! Am 14. Februar, mit einer super musikalischen Lady, direkt aus Kolumbien: BUZZIKA is back in good old Germany und wir haben direkt ein Buko-Date für euch (und uns) gesichert. Der Stil der aufstrebenden Künstlerin lässt sich am besten als eine Mischung aus außergewöhnlichen Platten der vergangenen drei Jahrzehnte und modernen Tracks von House bis Techno beschreiben. Spielerisch zieht Buzzika das Publikum mit ihrem sorgfältig ausgewählten Musikrepertoire und ihrer Ausstrahlung in den Bann. Local-Support gibt es von und mit unseren Jungs: Mosqk & Klangagent. Kommt früh und feiert lang mit "neuen" elektronischen Freunden!