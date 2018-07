Fränkisches Brauereifest

Biergartenbetrieb für Jung und Alt, zünftige Musik und kulinarische Spezialitäten

Ein bierkultureller Höhepunkt im Hause LANDWEHR-BRÄU ist das jährliche Fränkische Brauereifest, das immer am ersten Wochenende im August stattfindet: Feinste Biere, regionale Spezialitäten und zünftige Musik locken unzählige Besucher in den LANDWEHR-BRÄU Brauereigarten. Darunter viele Kirchweihburschen und -Madli, die sich parallel zum jährlichen fränkischen Kirchweihburschentreffen (einzigartig in Franken!) einfinden. Neben Bier und fränkischen Gerichten erwartete die Besucher ein tolles Familien- und Kinderprogramm, u.a. mit Kindereisenbahn am Hopfengarten, Lanzbulldogtreffen und Streichelzoo.