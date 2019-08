× Erweitern Stadtverwaltung Crailsheim Fränkisches Volksfest

Als größte Stadt an der Jagst vereint Crailsheim Tradition und Moderne. So lockt das Fränkische Volksfest auch in diesem Jahr vom 20. bis 23. September über 400.000 Besucher in die Stadt und das Goldbacher Lichterfest (19. August) ist längst mehr als ein Geheimtipp. Wer eher Ruhe sucht, kann sich im Stadtmuseum im Spital kulturell inspirieren lassen, den Crailsheimer Türme-Rundweg abspazieren oder auf dem Reformationsweg in der Stadt pilgern und Villa und Vogelpark auf dem Kreckelberg laden zu einem Besuch ein.

Der Kocher-Jagst-Radweg lädt zu Radtouren rund um Crailsheim und im wunderschönen Jagsttal ein. Wanderer finden auf dem Kocher-Jagst-Trail naturnahe Erlebnisse. Zwei Freibäder und der Degenbachsee versprechen Abkühlung an heißen Tagen.

Die Crailsheimer Innenstadt lockt mit ihren vielfältigen Einkaufserlebnissen – vom traditionsreichen Bekleidungshaus über kleine, inhabergeführte Boutiquen und Geschäfte. Zahlreiche Cafés und Eisdielen laden zu einer Tasse Kaffee oder einem Eis in der Sonne ein. So bietet die Horaffen-Stadt Besuchern alles, für einen erlebnisreichen Besuch.

Den unumstrittenen Höhepunkt des öffentlichen Lebens in Crailsheim stellt das Fränkische Volksfest dar. Die ganze Stadt trifft sich im September.

Zusammen feiern rund 400.000 Gäste aus nah und fern vier Tage lang und pflegen Geselligkeit. »Ort des Feierns« ist dabei der Vergnügungspark auf dem Volksfestplatz. Schausteller sorgen mit ihren Fahrgeschäften, Buden, Ständen und Bierzelten dafür, dass das Fränkische Volksfest und der Vergnügungspark wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. wol