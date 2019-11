Fragen an die Wissenschaft Klima-Spezial: Heiße Sommer, milde Winter

× Erweitern clipdealer Blockflöten 1 Fragen an die Wissenschaft KLIMA

Im Jahr 2013 veröffentlichte der Weltklimabeirat seinen 5. Sachstandsbericht. Darin heißt es unter anderem „Der Einfluss des Menschen auf das Klimasystem ist klar.“ Klimaberechnungen auf Grund von verschiedenen Emissionsszenarien zeigen, „Fortgesetzte Emission von Treibhausgasen werden eine weitere Erwärmung und Veränderungen in allen Komponenten des Klimasystems bewirken“. In ihrem Vortrag beschäftigt sich Dr. Kirsten Warrach-Sagi vom Institut für Physik und Meteorologie der Universität Hohenheim mit folgenden Fragen: Wie werden Klimaprognosen für Deutschland gemacht? Was bedeuten die verschiedenen Emissionsszenarien für die Klimaänderungen in Deutschland? Wie wichtig ist das 2°C Ziel für das Leben in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten? Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Stadt Stuttgart und der Volkshochschule Stuttgart statt.